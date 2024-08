Tento poletní detox je restart, který vaše pleť potřebuje na podzim

I když léto technicky trvá až do konce září, přiznejme si to, všichni se po Svátku práce neoficiálně loučí se sezónou. Na začátek seznamu úkolů pro podzimní přípravu? Dopřejte naší pleti tolik potřebnou lásku po sezóně letních požitků. Zvažte: časté poruchy v bazény s chlórem, tři měsíce všeho růžového a možná až moc opalování. I když jsme v dobré víře aplikovaný opalovací krém celé léto, věci jako ucpané póry, suchá kůže, poškození sluncem a popraskané rty jsou často problémem do konce srpna. Naštěstí vše, co potřebujete k obnovení své pleti, je několik změn ve vaší aktuální letní rutině péče o pleť. Potřebujete malý návod? Přečtěte si tipy, jak vyčistit pleť po létě.

Hluboce čisté póry

Po měsících horkého a vlhkého počasí jste si pravděpodobně všimli, že se na povrchu vaší pokožky hromadí pot, špína a maz. Váš pot, smíchaný s make-upem a znečištěním, si může vybrat daň na obličeji a způsobit ucpání pórů. Chcete-li zlepšit vzhled pórů a zabránit vzniku pupínků, očistěte si obličej čisticí maskou. Jednou z našich oblíbených je Kiehl's Rare Earth Deep Pore Cleansing Mask, která je vytvořena s amazonským bílým jílem, aby pomohla vyčistit pokožku, vytáhnout nečistoty, snížit produkci mazu a viditelně stáhnout póry.

Vlhčit, hydratovat, hydratovat

Vážně, myslíme to vážně. Mluvíme o nočních krémech, denních krémech, SPF krémech, olejích, tělových krémech... čím více, tím lépe. Chlor, slaná voda a UV paprsky mohou vaši pokožku vysušovat, takže se nebojte použít hydratační krém. Hydratační krém CeraVe má bohatou, ale nemastnou texturu a je naplněn prospěšnými složkami, jako je hydratační kyselina hyaluronová a ceramidy, které pomáhají opravovat a udržovat přirozenou kožní bariéru. Lze jej použít i na obličej a tělo.

Oprava všech existujících poškození sluncem

Jakmile vaše letní záře začne mizet, můžete si začít všímat některých známek poškození sluncem – představte si nové pihy, tmavé skvrny nebo nerovnoměrný tón pleti. Bohužel nemůžete zvrátit škody způsobené UV zářením (proto je tak důležité se denně nanášet opalovacím krémem), ale můžete pomoci minimalizovat viditelné známky poškození sluncem na povrchu pokožky pomocí séra s vitamínem C, jako je La Roche. -Posay 10% čisté pleťové sérum s vitamínem C. Vyrovnává tón a texturu pleti a zanechává ji hladkou a hydratovanou.

Používejte antioxidanty a opalovací krémy

K poškození sluncem může dojít po celý rok, dokonce i na podzim a v zimě, proto nevynechávejte opalovací krémy. Podívejte se na La Roche-Posay Anthelios Melt-In Sunscreen SPF 100 pro maximální ochranu a je vhodný pro všechny typy pleti, včetně citlivé. Pro dodatečnou ochranu před agresory z prostředí a minimalizaci viditelných známek stárnutí spárujte svůj opalovací krém se sérem bohatým na antioxidanty, jako je SkinCeuticals CE Ferulic.

Proveďte peeling

Peeling je vždy důležitý, ale zvláště nezbytný, když se snažíte obnovit svou pleť po dlouhé, upocené sezóně. Jednou z našich oblíbených jsou podložky pro obnovu pokožky ZO Skin Health. Jedná se o chemický peeling, který odstraňuje odumřelé kožní buňky z povrchu pokožky, redukuje přebytečný maz a zároveň zklidňuje a zklidňuje pokožku. Na tělo vyzkoušejte Kiehl's Gentle Exfoliating Body Scrub. Tento příjemný tělový peeling účinně odstraňuje odumřelé kožní buňky z povrchu pokožky, aniž by ji přesušoval. Díky exfoliačním částečkám meruňkových jader a změkčovadel se pokožka stává jemnou a hladkou.

Nechte se hýčkat

Bojujte proti suchým rtům začleněním peelingového peelingu na rty do vaší rutiny, který vám pomůže zbavit se suché, šupinaté pokožky na rtech a připravit je na další hydrataci. Po peelingu rtům dopřejte potřebnou vlhkost pomocí výživného balzámu na rty, tyčinky, barvy (jakékoli chcete), která obsahuje složky jako vitamín E, oleje nebo aloe vera. Vyzkoušejte například balzám na rty Nourishing Absolue Precious Cells od Lancôme s obsahem vitamínu E, akátového medu, včelího vosku a oleje ze šípkových semínek, abyste snížili výskyt jemných linek a vrásek kolem rtů a zanechávali je hladké, hydratované a vypuzené.