Anděl číslo 15 - Numerologie. V čísle 15 se skrývá andělské poselství.

Anděl číslo 15

přes číslo 15 andělé vám posílají zprávu, která signalizuje, že vás vaše nápady a myšlenky vedou k nezbytným změnám ve vašem životě. Vaši andělé vás volají, abyste dělali dobrá, pozitivní životní rozhodnutí. Andělé vás povedou a podpoří během procesu provádění těchto velmi důležitých změn. Nakonec se těchto velkých změn nebojte. Rychle zjistíte, že budou velkým přínosem nejen pro vás, ale i pro ostatní. Postupně jeden po druhém opustíte své staré zlozvyky a omezení a vytvoříte tak prostor pro to, aby do vašeho života mohlo přijít něco nového.

Anděl číslo 15 je to směs vibrací čísla 1 a čísla 5. Jednotka symbolizuje nové začátky, úspěchy, aktivitu, úspěch, asertivitu, vytrvalost. Andělská pětka na druhé straně naznačuje energii adaptivní motivace, velké změny, přizpůsobení se situaci, velké změny, všestrannosti, idealismu, přijímání životních voleb a vynalézavosti. Toto číslo vás také vybízí k tomu, abyste dělali věci po svém, jedinečným a specifickým způsobem. Neměňte své chování pod vlivem cizího názoru, pokud to nikoho neuráží. Čísla 1 a 5 dohromady tvoří vibraci čísla 15, která vyzařuje energii lásky, kreativity, nezávislosti, učení druhých a vztahuje se k citlivosti k vyšším, duchovním energiím. Číslo 15 může také odkazovat na anděla číslo 6 (1 + 5 = 6).

Anděl číslo 15 také nese zprávu, že vaše myšlenky a činy by měly být vždy zaměřeny na vaše cíle a aspirace. To vám pomůže přitáhnout do vašeho života nejen vaše materiální touhy, ale také vám umožní vytvořit si své nejvyšší duchovní ideály. Použijte vizualizaci a pozitivní afirmace, abyste jasně porozuměli předmětu a předvídali fungování zákona přitažlivosti.

Ukázáním čísla 15 vám andělé také chtějí dát znamení, abyste začali používat svou intuici a vytrvalost (kterou pravděpodobně máte, pokud toto číslo vidíte často) při rozhodování, která ovlivňují vaši životní cestu a prosperitu. Toto číslo vám připomíná, že jen vy znáte skutečné touhy ve svém srdci. Máte talent, vnitřní znalosti a moudrost a dovednosti, které vám umožní dosáhnout všeho, co chcete a o co usilujete.

Podělte se se mnou prosím o vaše zkušenosti s běžnými čísly. Namaste.