170 tetování hvězd (a jejich význam): 19 typů

Hvězdy patří k nejstarším symbolům mnoha kultur, náboženství a systémů víry v náš svět, díky čemuž je tento obraz jedním z nejmocnějších na světě. Tyto významy mohou být také osobní: můžete například chtít tetování hvězd symbolizující konkrétní cíl, kterého se snažíte dosáhnout, nebo něco, čeho jste dosáhli.

Hvězdy jsou často kombinovány s jinými obrázky a symboly, aby se posílil význam individuálního tetování a vytvořil se složitější a zajímavější design. Hvězdné tetování lze také nakreslit stylem, který představuje konkrétní kulturu, vztažením obrazu k určitému času, místu nebo kultuře. Ať už si vyberete jakýkoli design tetování hvězd, můžete si být jisti, že bude speciální a jedinečný!

Historie hvězdných tetování

Hvězdná tetování mají starou a zajímavou historii, která se táhne napříč mnoha kulturami a epochami. V různých kulturách hvězda symbolizovala různé pojmy, jako je vedení, ochrana, duchovní osvícení, moudrost a dokonce i štěstí. Zde je několik zajímavých faktů o historii tetování hvězdy:

Starověký Egypt: Hvězda byla symbolem božství a duchovního osvícení. Egypťané používali hvězdu jako symbol ochrany před zlem a připomínku duchovní cesty. Staří Řekové a Římané: Hvězda byla spojována s bohy a hrdiny. Například pěticípá hvězda neboli pentagram byl symbolem bohyně Athény. Čína: V čínské kultuře byla hvězda spojována s osudem a štěstím. Hvězdné tetování bylo populární mezi lidmi, kteří věří v astrologii. Hvězdné tetování v moderní kultuře: S příchodem tetování v západní kultuře se hvězda stala oblíbeným motivem. Často je spojován se sny, nadějemi a touhami. Tato tetování mohou mít různé styly a významy v závislosti na designu a kontextu.

Hvězdné tetování lze provést v různých stylech, od jednoduchých a minimalistických až po složité a barevné. Pro různé lidi mohou mít různé významy, odrážející jejich přesvědčení, sny a životní cestu.

Význam hvězdného tetování

Obecně platí, že většina populárnějších návrhů hvězd bude mít následující význam:

Touha

Dosažení

úspěch

Hodně štěstí

jedinečnost

Výzva

Zůstatek

Individualita

Přežívající rakovina prsu

Člen námořnictva nebo pobřežní stráže

Nadšenec videoher

Náboženská transformace / víra

Variace kresby hvězd

1. Malé hvězdné tetování

Malé hvězdné tetování může mít velký smysl - vždyť hvězda je jedním z nejdůležitějších symbolů kultur a náboženství na světě! Přidání jiskřivých efektů může ukázat vaši okouzlující osobnost nebo ukázat, že jste ve svém životě udělali něco důležitého nebo smysluplného.

2. Tetování padající hvězdy nebo komety.

Padající hvězdy nebo komety, abychom to řekli správně, jsou často symboly štěstí. To je důvod, proč design hvězdného tetování může být známkou vašeho štěstí.

3. Tetování filipínské slunce a hvězdy (tři hvězdy a jedno slunce).

Tento obrázek, který se objevuje na vlajce Filipín, je tetování oblíbené u lidí filipínského původu nebo dědictví ... Na tomto obrázku má slunce osm paprsků, z nichž každý představuje provincii na Filipínách a každá ze tří hvězd představuje jednu ze tří hlavních ostrovních skupin na Filipínách.

4. Tetování v podobě keltské hvězdy.

Stejně jako tetování tribal star, tetování Celtic star je směsí dvou klasických tetovacích prvků - hvězd a keltského stylu - v jednom velkém designu. S hvězdným tetováním inspirovaným Keltem můžete reprezentovat své dědictví nebo zdůraznit význam propojenosti a nekonečna speciální vazbou inspirovanou Keltem.

5. Tetování červené a černé hvězdice.

Jedním z nejběžnějších barevných tetování hvězd je tetování s červená a černá hvězda který je velmi oblíbený u amerického námořnictva a pobřežní stráže. Tento speciální hvězdný design kombinuje tvar pěticípé hvězdy americké vlajky se střídajícími se černými a červenými barvami kompasu na námořních mapách. Toto hvězdné tetování také symbolizuje návrat domů zmizelého námořníka.

6. Tetování růžová hvězda.

Tetování růžovou hvězdou často symbolizuje boj člověka s rakovinou prsu a je skvělou alternativou k tradičnímu tetování růžovou stužkou. Samozřejmě, když se střídá s černou, ve stylu tetování hvězdice, růžová hvězda se téměř stává „punk rockem“ nebo „alternativním“ symbolem boje s rakovinou prsu, což dává tetování hvězdy jedinečný nádech. design.

7. Tetování s fialovou hvězdou.

Fialové hvězdné tetování je jedním ze způsobů, jak reprezentovat vaši osobnost pomocí barvy a přirozené symboliky hvězdy. Fialová je kombinací divoké energie červené a klidné stability modré; Fialová tedy představuje rovnováhu prvků a emocí. Možná to není přirozený stav většiny lidí, ale hvězda především zosobňuje touhy a aspirace. To je důvod, proč kombinovaná symbolika rovnováhy fialové a přirozené touhy hvězdy činí tento design dokonalým tetováním pro ty, kteří hledají klid a rovnováhu.

8. Tetovací hvězdy a zebra.

V zvířecí symbolice zebra ztělesňuje rovnováhu, individualitu a svobodu. Jeho jizvy mu umožňují skrývat se ve vysoké trávě afrických plání, skrývat se před predátory a poskytovat zvířeti ochranu. Ti, kdo doufají, že spojí silnou symboliku tohoto zvířete se stejně silnou symbolikou hvězdy, to mohou udělat několika způsoby.

9. Tetování motýlů a hvězd

Motýli jsou často považováni za symboly znovuzrození; asociace těchto metamorfujících hmyzu s hvězdami proto může vytvořit jedinečný obraz, který bude symbolizovat jak znovuzrození, tak sledování určitých cílů představovaných hvězdami.

10. Tetování hvězd a mraků.

Mraky symbolizují různé věci. в odlišný kultury a mytologie. Například v řecké a římské mytologii byly mraky domovem bohů a mnoho lidí dnes věří, že mraky symbolizují selhání nebo hrozící nebezpečí. V závislosti na tom, co chcete, aby mraky představovaly, bude mít vaše tetování hvězd a mraků jeden z mnoha různých významů. Například kresba zobrazující hvězdy na obloze plné bouřkových mraků ukáže, že jste si pro dosažení svých cílů prošli těžkými časy. Další design, který obsahuje jasně žluté hvězdy v poli bílých mraků, by znamenal, že ti, které jste ztratili, jsou v lepším světě.

11. Tetovací květina a hvězda.

Květiny mohou symbolizovat růst a vývoj; proto je začlenění tohoto obrázku do designu hvězdného tetování skvělým způsobem, jak přidat úroveň smyslu. Hvězdy se často používají k reprezentaci cílů a aspirací, takže kombinace těchto dvou může odrážet osobní růst, kterého jste dosáhli svých cílů. Například, lilie představují plodnost ve starověkých řeckých a egyptských kulturách ; To je důvod, proč kresba lilie a hvězdy může představovat ženu a její dítě.

12. Tetování lebky a hvězdy

Toto tetování může symbolizovat překonání smrti nebo překonání traumatu, protože lebka často symbolizuje smrt a hvězda symbolizuje splnění obtížného úkolu. Další kresba může ukazovat slavnou pirátskou vlajku, zobrazující lebku na hvězdě v námořním stylu: může odhalit dualitu sil, které řídí náš život: touhu po svobodě nebo splnění toho, co se od nás očekává.

13. Víla a hvězdné tetování

Toto hvězdné tetování může být docela ženské a často ukazuje představivost nebo touhu nositele po lepší realitě. Potenciální víla a kresba hvězd by mohla představovat vílu sedící na půlměsíci s třpytivými hvězdami před sebou: to, že víla touží po něčem víc, bylo vidět na její snížené tváři a hvězdy by symbolizovaly jeho sen o budoucnosti . Další fantastický design tetování je víla létající mezi hvězdami, která ukazuje, že věříte v sebe a ve svůj pokrok směrem ke svým cílům.

14. Tetovací srdce a hvězda

Tetování srdce a hvězdy je obzvláště zábavné, pozitivní a nádherné prohlášení pro svět: život je krásný a ve věcech a lidech vidíte to nejlepší!

15. Tetování s hvězdou a lisou.

Přidání hvězd do tetování révy může přidat význam a vizuální zájem. Existuje několik způsobů, jak přidat hvězdy do designu popínavé rostliny; například místo listů nebo květů můžete na rostlinu umístit hvězdy: může to znamenat cíle, kterých jste dosáhli. Toto tetování lze v průběhu let aktualizovat, aby odráželo veškerý váš pokrok!

16. Tetovací hvězda a kostky.

Kostky mohou symbolizovat sázky, riziko a štěstí. ... Kostkové tetování vedle hvězdice může být typickým designem v námořní kultuře: mnoho námořníků, pirátů a námořních důstojníků hrálo kostky a jiné hazardní hry, aby si krátili čas na dlouhých plavbách.

17. Tetování křížem a hvězdou

Nechat si vytetovat kříž a hvězdu může být skvělý způsob, jak si vzpomenout na milovaného člověka, kterého jste ztratili, a ukázat svou víru v to, že se jednoho dne znovu sejdete (jako křesťanský obraz kříže). Jedním ze způsobů, jak si toto tetování přizpůsobit, je přidat iniciály nebo datum narození každé osoby do hvězdy nebo kolem hvězdy, nebo umístit zprávu jako „Odpočívej v míru“ napsanou pod křížem.

18. Tattoo Star of David

Davidova hvězda - důležitý symbol judaismu. V nacistickém Německu museli Židé nosit tento symbol ušitý na oblečení, aby je bylo možné kdykoli identifikovat. Toto je dokonalé tetování pro každého, kdo chce předvést svou židovskou víru. Lze jej snadno přizpůsobit tak, aby předvedl vaši osobní víru a obsah vašich přesvědčení. Například jedinečný design tetování Star of David může být hebrejské písmeno nebo krátké slovo uvnitř hvězdy. Může to být slovo nebo nápad, na kterém vám záleží, nebo iniciály někoho, koho jste ztratili.

19. Tattoo Flaming Star

Oheň může naznačovat agresi, hněv, touhu, transformaci a změnu, stejně jako vaši touhu dosáhnout svých cílů za každou cenu. Kombinace hvězd a plamenů v tetovacím designu může ukázat, že jste dosáhli vlastního úspěchu nebo že jste prošli plamenem života a jste ještě silnější než dříve.