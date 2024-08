29 tetování čárových kódů (a co znamenají)

Čárový kód je řídicí systém ovládaný optickým skenerem schopným číst řadu svislých čar na štítku. Systém byl poprvé použit v 1950. letech minulého století a byl vynalezen s cílem zvýšit efektivitu výroby.

Význam tetování čárovým kódem

Před několika lety se do módy dostalo tetování čárovými kódy. Mnozí se nechali zlákat touto populární závislostí. Zpočátku to byl symbol identity, ale pro mnohé to byl také jakýsi protest proti konzumerismu, ostrá kritika konzumní společnosti, ve které žijeme, kde jsme všichni, komerčních produktů a kde všechno má svoji cenu. Jiní jednoduše věří, že se jedná o akt vzpoury a nezákonnosti proti společnosti, ve které nyní žijeme.

V televizním seriálu „Dark Angel“ z roku 2000, který vytvořil James Cameron, si hlavní hrdinka nechala vytetovat čárový kód na zátylek, protože byla genetickým „produktem“ vytvořeným jako voják. V té době to přispělo k růstu tohoto druhu tetování.

Dotyčný symbol je velmi jednoduchý. Je to řada svislých rovnoběžných čar různých velikostí a vzdáleností. Ve spodní části jsou čísla a / nebo písmena. Tento prostor obvykle využíváme k umístění předmětů, které představují něco důležitého v životě potetovaného člověka.

Technologický vývoj

V současné době je tetování čárových kódů stále žádané, ale tetování QR kódem je nejoblíbenější. Je to nový způsob záznamu nebo identifikace věcí s konkrétní aplikací na mobilních zařízeních.

Popularita tetování čárových kódů

Tetování s čárovým kódem je jedinečný a velmi oblíbený typ tetování, který v posledních letech uchvátil představivost lidí. Tento styl tetování má symbolický význam a může mít různé interpretace v závislosti na kontextu a osobních preferencích nositele. Zde jsou některé z důvodů, proč se tetování s čárovým kódem stalo tak populární:

Jedinečnost a styl: Tetování s čárovým kódem je stylový a moderní design, který může být jedinečný pro každého jednotlivce. Tento typ tetování lze provést v různých stylech a variantách, díky čemuž je oblíbený mezi milovníky tetování. Symbolika a význam: Čárové kódy jsou běžně spojovány s konzumní společností a masovou produkcí, což může odrážet kritiku konzumní kultury nebo být symbolem individuality v masové společnosti. To může být způsob, jak vyjádřit svou jedinečnost a nezávislost. Osobní příběhy a vzpomínky: Pro některé lidi může být tetování čárovým kódem způsobem, jak si připomenout důležitá data, jména nebo události v jejich životě tím, že je spojíme se spotřebním zbožím. To může být způsob, jak uctít osobu nebo událost. Hravost a humor: Někteří lidé volí tetování čárovým kódem jako způsob, jak zvýraznit svou originalitu a smysl pro humor. Tento styl tetování může být abstraktní a tajemný, což přitahuje pozornost a vytváří zájem. Technické provedení: Tetování s čárovým kódem vyžaduje vynikající řemeslné a technické provedení, aby vytvořilo realistický efekt. To může být výzva pro tatéry a atraktivní pro lidi, kteří oceňují řemeslo a profesionalitu.

Tetování s čárovým kódem může mít různé významy a interpretace pro různé lidi a stále roste v popularitě díky své jedinečnosti a symbolickému významu.

Nápady na tetování

Tato tetování jsou jednoduchá: nakreslete čisté čáry, obvykle černé, a vytvořte je. Někteří lidé však mohou v samotném kódu přidat nějaký detail, například malou barvu nebo malé postavy (hvězdy, srdce ...), dokonce i negativní. K dosažení tohoto vzoru není nutné mít skvělou techniku ​​- ale je důležité, aby linie nebyly příliš blízko sebe, protože postupem času může tetování ztratit svůj původní design.

Pokud jde o nejčastěji používané části těla, nemělo by být překvapením, že zadní část krku je nejoblíbenější, ale zápěstí jsou také velmi žádaná.